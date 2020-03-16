https://static.news.ru/photo/aaa02a86-6792-11ea-8cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский патриархат может изменить порядок пасхальных богослужений из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, необходимо дождаться Пасхи.

Не исключаю, что могут быть какие-то изменения, — заявил Легойда в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он не стал давать каких-либо оценок тому, что пасхальные богослужения в Ватикане пройдут без паствы.

Будучи все-таки лицом, облечённым какой-то ответственностью, я не хотел бы давать каких-то оценок, — заявил Легойда.

Ранее NEWS.ru писал, что Ватикан закрыл все свои музеи, а также музеи в папских базиликах в Риме до 3 апреля. Эти меры призваны не допустить развитие коронавируса.

На данный момент в России зафиксировано 93 заболевших коронавирусом. Из них 79 человек находятся в стационаре, заболевание протекает в лёгкой форме у 57 человек.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России будет создан центр по информированию граждан о ситуации с коронавирусом. Отчетность будут формировать каждый день к 6:30 утра.