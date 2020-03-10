https://static.news.ru/photo/31d84932-62c7-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Архимандрит Филипп (Рябых) Фото: ruhram.eu

Угроза лишиться возможности причащаться опаснее заражения коронавирусом. Таким образом представитель РПЦ при европейских международных организациях архимандрит Филипп (Рябых) прокомментировал ограничение богослужений в ряде стран Европы.

С одной стороны, страшно заболеть тяжёлым вирусом, который может привести к летальному исходу <...> Но, с другой стороны, страшнее, если мы в этих обстоятельствах лишимся святого причастия или лишимся литургии, этого великого дара Божьего, — цитирует священнослужителя «Интерфакс».

Он сравнил ситуацию с закрытием церквей во времена СССР. По словам архимандрита, тогда это делалось по распоряжению безбожных властей, а сегодня работа храмов ограничивается из-за опасений за здоровье прихожан.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ порекомендовали верующих воздержаться от целования икон в храмах. В организации пояснили, что коронавирус может оставаться в течение нескольких дней на различных поверхностях.