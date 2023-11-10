В РПЦ назвали условие для признания процедуры ЭКО неприемлемой РПЦ признает ЭКО неприемлемым в случае уничтожения избыточных эмбрионов

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Русская православная церковь (РПЦ) признает экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) неприемлемым в том случае, если при осуществлении процедуры создаются избыточные эмбрионы, которые за ненадобностью уничтожаются или замораживаются на неопределенный срок, заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, такая процедура противоречит христианским представлениями о ценности человеческой жизни.

Ключевым моментом для определения отношения к ЭКО является вопрос наличия или отсутствия так называемых избыточных эмбрионов. Если при процедуре ЭКО создаются те эмбрионы, которые потом могут быть уничтожены или заморожены на неопределённый срок, либо с ними проведут ещё какие-нибудь манипуляции, которые нарушают христианское представление о ценности человеческой жизни с момента зачатия, то в этих случаях процедура ЭКО является неприемлемой, — сказал он.

Кипшидзе заявил, что науке известны протоколы проведения ЭКО, которые исключают «подобного рода варварские манипуляции» с эмбрионами, однако они являются более сложными и менее эффективными. Но, по его словам, это единственный метод искусственного оплодотворения, на которое священники могут дать свое благословение.

Представитель РПЦ призвал верующие семьи, испытывающие проблемы с зачатием, детально изучить этот вопрос, чтобы принять верное решение. По его словам, в России есть клиники, которые практикуют этически приемлемую процедуру ЭКО.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Вероника Власова предложила внести изменения в закон об искусственном прерывании беременности. Женщинам позволят делать аборт до срока в восемь недель с разрешения супруга после того, как они увидят сердцебиение плода. Срок, на котором можно будет прервать беременность в случаях изнасилования, сократится с 22 до 12 недель.