В РПЦ назвали отличие религии от магии

https://static.news.ru/photo/25230b30-d989-11ea-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магия с религией не имеет ничего общего, заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).

По словам иеромонаха, магия заключается в том, чтобы использовать невидимые цели себе на благо. Её можно сформулировать фразой «Да будет воля моя», заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Религия — «да будет воля твоя, Господи», — добавил Макарий.

Он отметил, что Церковь не отрицает магию и потусторонние силы, но советует не подменять религию магией. Такие практики могут привести к тому, что человек сойдёт с истинного пути. Кроме того, Макарий посетовал, что большинство людей не видят разницы между этими двумя понятиями.

Как писал NEWS.ru, над депутатом Виталием Милоновым провели магический обряд после того, как он призвал запретить деятельность магов и экстрасенсов. Ворожея Анастасия «заговорила» депутата от плохих мыслей и болезней.

Депутат в ответ на это ответил, что тоже желает физического и духовного здоровья тем, кто занимается ворожбой и даже берёт за это деньги.