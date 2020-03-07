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В РПЦ не исключают введения из-за коронавируса таких мер предосторожности в храмах, как одноразовые ложки во время причастия. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

В Церкви верят, что вирусы и болезни не могут передаваться через причастие. Однако если дело дойдёт до запретов или до рекомендаций, которым нужно будет следовать, то РПЦ допускает меры защиты....