Певец Филипп Киркоров, недавно представивший клип на песню «Романы», создал «омерзительную поделку». Таким образом глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион оценил новую работу артиста.
Это омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие, — сообщил клирик в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
По его словам, это видео недостойно внимания.
Как писал NEWS.ru, православное движение «Сорок сороков» обвинило Киркорова и Сергея Шнурова в разрушении моральных ценностей россиян и государственных основ России.
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