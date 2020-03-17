https://static.news.ru/photo/8a2ddc52-6883-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали не опасаться коронавируса и предложили несколько способов для избавления от тревожных мыслей.

За 2019 год на дорогах России погибли более 15 тысяч человек, а от случайных отравлений алкоголем погибло около 5 тысяч наших граждан. При этом никто не боится садиться за руль или выпивать, а иногда и то и другое одновременно, — заявил представитель РПЦ Владимир Легойда.

Он добавил, что паника связана с новизной угрозы. По его словам, любой страх является грехом с христианской точки зрения, передаёт «Интерфакс».

Грех страха, именуемый малодушием, возникает, когда думаешь только о себе любимом, поэтому если перестать концентрироваться на своей искрящейся персоне, а подумать, как ты можешь помочь ближним, в том числе в связи с распространением коронавируса, тогда все страхи уйдут, — подытожил Легойда.

NEWS.ru также писал, что ранее в РПЦ приняли решение увеличить объём вина при причастии из-за коронавируса. По мнению представителей Церкви, это поможет избежать распространения пандемии.