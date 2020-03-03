https://static.news.ru/photo/8d401da0-5d3a-11ea-b169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Русской православной церкви выразили надежду на то, что поправки в российскую Конституцию улучшат жизнь простых людей. Об этом 3 марта сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он отметил, что сформулированные поправки, что очень важно, направлены на простого человека. По словам Легойды, высказанная позиция была обозначена на заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, прошедшем 28 февраля. Характер дискуссии был направлен на социальный аспект поправок в Конституцию.

Есть надежда, что это (внесение поправок. — NEWS.ru) улучшит жизнь простого человека. Это очень важно для страны, для общества, и очень важно для церкви, — цитирует Легойду ТАСС.

Также председатель Синодального отдела высказался относительно упоминания Бога в Основном законе. Легойда заявил, что эта поправка — констатация факта передачи веры «нашими предками».

Как ранее писал NEWS.ru, атеистам не стоит выступать против упоминания Бога в Конституции России. Об этом заявил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

По его мнению, вера в Бога — «конституирующий признак нашего народа», а атеистов в России меньшинство.