https://static.news.ru/photo/843835c2-3624-11ea-b4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

В Русской православной церкви раскритиковали идею снижения возрастного порога для вступления в брак. По словам главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова, для юношей наиболее разумная планка — вовсе не 18 лет, а 21 год.

До этого в головах у молодёжи ещё нет чётко сформированных моральных устоев, которые могли бы стать основой для создания семейного быта, считает протоиерей. Поэтому снижение возраста недопустимо, подчеркнул он.

Это шаг к педофилии. Если сейчас за растление 16-летней ты получишь срок, то тогда — нет, уже по закону ей можно замуж выходить. Тут шито белыми нитками всё, — приводит РИА Новости слова священника, сказанные в эфире радио «Радонеж».

При этом он оговорился, что исключение «вполне можно» было бы допустить у некоторых народов «среди южан», где более строгие традиции семейного воспитания и существенно больший авторитет старшего поколения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести поправки, корректирующие брачный возраст в стране. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.