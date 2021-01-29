В Росздравнадзоре пояснили вопрос о плате за вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3ae2b332-62ad-11eb-bc5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, любые медицинские учреждения, где ставят прививку, не имеют права требовать за это деньги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным, — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что право делать прививки от коронавируса имеют только учреждения с лицензией на осуществление медицинской деятельности, включая работу по проведению профилактических прививок. На территории России вакцинацию проводят в 3098 медицинских организациях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса больше половины взрослого населения России. Такие перспективы озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом, уточнил он, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её.