В Росздравнадзоре ответили на вопрос о дефиците медицинских перчаток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со следующего учебного года в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России, заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, во время исполнения гимна будут также поднимать Государственный флаг, передаёт ТАСС.

С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие Государственного флага, — сказал глава ведомства. Ранее Кравцов в ходе всероссийского школьного...