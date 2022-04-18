В Росздравнадзоре ответили на вопрос о дефиците медицинских перчаток
Росздравнадзор: в России дефицита медицинских перчаток нет
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
13:53, 19 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России не наблюдается дефицита медицинских перчаток, сообщили в Росздравнадзоре. В ведомстве отметили, что производства как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях, не ушедших из РФ, продолжают работу в прежнем режиме. По данным Росздравнадзора, в госреестр медизделий и производителей внесены данные о 48 видах медицинских перчаток, в том числе 98 наименований отечественного производства и 244 — зарубежного.
Производство медицинских перчаток отечественными производителями и производителями стран, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, осуществляется в нормальном объёме, — говорится в сообщении.
Ранее газета «Коммерсант» опубликовала результаты опроса сервиса «Актион Медицина» среди среднего персонала российских клиник, по результатам которого более половины российских медработников отметили перебои с поставками импортных медицинских расходных материалов: катетеров, шприцов, антисептиков, перевязочных средств и шовных материалов. Треть опрошенных также выразила беспокойство по поводу поставок отечественных аналогов. Больше всего опасений у медиков вызывает возможный дефицит импортных перчаток, так как производство только 1% из ежегодно используемых 500 млн пар находится в России.