https://static.news.ru/photo/fa0e9572-65c5-11ea-8747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Российским туристам рекомендовано отказаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и ряд других стран из-за ситуации с коронавирусом. В Ростуризме разъяснили, как вернуть деньги за отменённое путешествие.

В случае, если речь идёт о поездке в страну, где действует режим угрозы безопасности для туристов, гражданин имеет право потребовать от туроператора расторжения договора и возврата стоимости путёвки в полном объёме.

Если отменяется поездка в страну, где такого режима нет, то договор можно расторгнуть, ссылаясь на предусмотренное в договоре «существенное изменение обстоятельств». При этом путешественник должен будет возместить туроператором фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

В случае возникновения между сторонами спора по вопросу размера вычета, его можно разрешить в суде. Туроператору при этом предстоит доказать факт понесённых им расходов, сообщается на сайте Ростуризма.