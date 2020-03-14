Российским туристам рекомендовано отказаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и ряд других стран из-за ситуации с коронавирусом. В Ростуризме разъяснили, как вернуть деньги за отменённое путешествие.
В случае, если речь идёт о поездке в страну, где действует режим угрозы безопасности для туристов, гражданин имеет право потребовать от туроператора расторжения договора и возврата стоимости путёвки в полном объёме.
Если отменяется поездка в страну, где такого режима нет, то договор можно расторгнуть, ссылаясь на предусмотренное в договоре «существенное изменение обстоятельств». При этом путешественник должен будет возместить туроператором фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.
В случае возникновения между сторонами спора по вопросу размера вычета, его можно разрешить в суде. Туроператору при этом предстоит доказать факт понесённых им расходов,
Ранее NEWS.ru писал, что 20 российских туристов оказались
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