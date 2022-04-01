В Ростуризме рассказали, когда завершится продажа туров с кешбэком

Продажи туров по России с кешбэком завершатся в ночь с 8 на 9 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову. Продажи решили прекратить досрочно из-за повышенного спроса, объяснили в ведомстве.

Окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля, — сказала Догузова.

Она объяснила, что дополнительное окно продаж на туры с кешбэком запустили в качестве антикризисной меры, это решение поддержало правительство РФ. По словам Догузовой, эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в туристической отрасли в текущих непростых условиях.

Программу туристического кешбэка Ростуризм запустил в 2020 году. Эта мера была направлена на поддержку туристов и бизнеса.

В начала февраля Догузова заявляла, что за две недели после старта нового этапа программы туристического кешбэка на счета россиян вернулся 1 млрд рублей. По её словам, это пятая часть годового бюджета программы. Глава Ростуризма отметила, что программа пользуется огромной популярностью, несмотря на низкий сезон.