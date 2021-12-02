В Ростуризме предрекли смерть въездного туризма по итогам 2021 года

Число посетивших Россию иностранных туристов в нынешнем году может сократиться на 90% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, заявила на Генассамблее Всемирной туристской организации ООН руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она уточнила, что въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего, так как ни одно массовое въездное направление не открылось в полной мере. Об этом пишет ТАСС.

Догузова напомнила , что до пандемии иностранные туристы тратили в России около $11,5 млрд в год, а в допандемийном 2019 году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов. По её словам, на турпотоке может сказаться в том числе ситуация с «омикрон»-штаммом коронавируса, однако в Ростуризме надеются на то, что он окажется не таким опасным. При этом темпы восстановления въездного туризма зависят в том числе от взаимного признания сертификатов о вакцинации и запуска электронной въездной визы для стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение.

Глава Ростуризма призвала туристов трезво оценивать ситуацию, прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора и МИД, а при выезде за рубеж оформлять страховки, предусматривающие в том числе лечение от COVID-19.

Мы также рекомендуем страховаться от возможного закрытия страны: если по непредвиденным причинам тур не может состояться, то возвращается полная стоимость, — уточнила Догузова.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристической организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туризм восстановится не ранее 2023 года. Значительную роль в этом призвана сыграть вакцинация, а также эффективное сотрудничество стран по протоколам о поездках.