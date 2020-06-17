В Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной

https://static.news.ru/photo/e75fd8b8-b085-11ea-8e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова полагает, что потери отечественной туротрасли из-за пандемии коронавируса можно наверстать не ранее конца 2021 года и для этого потребуется принимать нестандартные решения. В качестве одной из возможных мер восстановления она назвала отмену платы за электронную визу РФ.

Если предлагать совсем дерзкую идею, наверное, я бы предложила бесплатную электронную визу как антикризисную меру на весь следующий год, — сказала Догузова в интервью телеканалу РБК.

Глава Ростуризма также добавила, что российские власти не намерены искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж. Рекомендации воздержаться от поездок в другие страны продиктованы только эпидемиологической ситуацией.

Ранее NEWS.ru писал, что туроператоры не ожидают скорого открытия европейских границ для путешественников из России. По их словам, страны Европы, даже те, для которых доходы от туризма очень важны, не готовы принимать россиян, поскольку количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ пока велико.

В мире выявлено более 8 млн случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. Жертвами инфекции стали 443,7 тысячи человек, выздоровели более 3,9 млн.

В России, согласно последним данным, 553,3 тысячи случаев COVID-19. Справились с болезнью 304,3 тысячи пациентов, 7,4 тысячи человек скончались.