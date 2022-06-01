В Ростуризме назвали самые дешёвые летние курорты

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отдых на море

Самые дешёвые варианты отдыха этим летом для россиян — Черноморское побережье Краснодарского края и Крым, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Ростуризм. Неделя отдыха на двоих стоит от 30 тысяч рублей, примерно как и тур в Сочи. Поездка в санаторий Татарстана или Калининградской области обойдётся более чем в 44 тысячи рублей.

Также есть вариант посетить Абхазию, о нём рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Можно вполне уложиться в бюджет 50 тысяч рублей на человека. За эту цену есть интересные и достойные предложения. Однако цены динамические и наблюдается большой дефицит на пятизвездочные отели, поэтому они стоят дороже. Но в отелях две-три звезды тоже можно найти достойное место для отдыха, — сказал он.

Туры в европейские страны обойдутся дороже из-за отмены прямых перелётов, а вот стоимость проживания в них почти не изменилась. Как сообщил Горин, цены выросли не больше чем на 10%.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко ранее рассказал, каким образом этим летом можно добраться до Болгарии и какие изменения надо принимать во внимание. Также эксперт обратил внимание, на что именно выросли цены и какой сейчас порядок на получение визы в эту страну.