В Роструде рассказали, какие учителя наиболее востребованы в РФ

https://static.news.ru/photo/3fcac776-e928-11ea-9101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России наибольшее количество вакансий в сфере образования приходится на учителей математики, русского, литературы и иностранного языка, следует из сообщения пресс-службы Роструда.

В ведомстве также отметили, что больше всего предложений для преподавателей зарегистрировано в Краснодарском (более двух тысяч) и Красноярском краях (1,8 тысячи), Новосибирской (1,6 тысячи), Иркутской и Тюменской областях (по 1,5 тысячи).

Так, на учителей математики, русского языка, литературы и иностранного языка приходится по 3-4 тысячи вакансий на каждое из направлений. Довольно востребованными также являются учителя информатики (более тысячи вакансий), химии и биологии (по 700 вакансий), уточняет РИА Новости.

Примечательно, что в ряде субъектов РФ работодатели зачастую приглашают педагогов из других регионов с поддержкой при переезде — их обеспечивают жильём, соцпакетом и прочими бонусами.

Ранее NEWS.ru писал, что педагоги будут получать надбавку за классное руководство отдельной суммой. То есть платить по пять тысяч рублей учителям будут отдельно от зарплаты.

Так педагоги смогут увидеть, что никакие другие надбавки у них не снижены и не отменены, сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк во время федерального педсовета.