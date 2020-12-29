В Роструде назвали нерабочие дни в 2021 году

https://static.news.ru/photo/5597fd1e-4b37-11eb-b5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала о 30 праздничных днях у россиян в 2021 году.

В январе граждане будут отдыхать десять дней: с 1 по 10 января. В феврале благодаря Дню защитника Отечества рабочая неделя сократится до трёх дней, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля.

В марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, а рабочими останутся четыре дня. Еще две сокращённые рабочие недели по четыре дня будут в мае: выходные продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Из-за празднования дня России 12 июня выходной переносится на понедельник 14 июня. В ноябре благодаря Дню народного единства 4 ноября рабочая неделя будет длиться три дня, отдыхать трудящиеся будут с 4 по 7 ноября.

Кроме того, 31 декабря 2021 года также объявлен выходным днём, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении каникул для московских школьников до 17 января 2021 года. Подведомственные московской мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно, писал NEWS.ru.