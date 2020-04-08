В Роструде напомнили о законных основаниях для увольнения работников

https://static.news.ru/photo/dadff338-7986-11ea-b6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатель может по собственной инициативе уволить работника только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом. Отсутствие у компании прибыли к таковым не относится.

Законным является увольнение в случаях, когда работник опаздывает, приходит на рабочее место в состоянии опьянения и допускает иные грубые дисциплинарные нарушения.

Трудовые отношения могут быть прекращены по причине сокращения штата компании или её ликвидации. При этом работника необходимо уведомить об увольнении за два месяца. Ему должны быть выплачены все задолженности по зарплате, неиспользованным отпускам и выходное пособие. Кроме того, за сотрудником сохраняется среднемесячный заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения, если он не найдет себе другую работу.

Ещё одним законным основанием для увольнения работников по инициативе компании является объявление чрезвычайной ситуации. К таковым относятся военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии, рассказали в Роструде «Российской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что порядка 30% российских компаний заставили своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то что это запрещено законом. 16% работодателей начали увольнять персонал, ещё более 20% компаний сократили зарплаты, оставив неизменным количество рабочих часов.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умерли – 61.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели – свыше 302 тысяч.