В Роструде напомнили о сохранении зарплаты 24 июня

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Объявленная нерабочей среда 24 июня, когда в России запланированы праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, не должна уменьшить заработную плату, разъяснили в Роструде.

Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается, — сообщили в Роструде.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с президентским указом, 24 июня объявлен нерабочим днём с сохранением заработной платы. При этом 23 июня предпраздничным днём не считается, и его продолжительность на час не сокращается.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роструде рассказали о сокращённой рабочей неделе из-за празднования Дня России 12 июня. Как отметили в ведомстве, 11 июня рабочий день сокращается на час, а 12,13 и 14 июня будут выходными. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение.