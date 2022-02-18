В Ростовской области заработали 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом

В МЧС России сообщили РИА Новости, что в Ростовской области функционируют 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом. В настоящее время ДНР и ЛНР проводят эвакуацию женщин, детей и людей пожилого возраста из Донбасса в Россию в связи с угрозой вторжения Украины. Население перевозят с помощью автобусов.

По состоянию на 19 февраля на территории Ростовской области функционирует шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска, — сообщили в ведомстве.

При этом врио главы МЧС России Александр Чуприян на оперативном совещании в Ростове-на-Дону потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учётом зимнего времени. При необходимости нуждающимся должна быть оказана помощь.

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов ранее заявил, что область уже получила пять миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса. Речь идёт о средствах, которые президент России Владимир Путин поручил правительству выделять каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу. Сумма составляет 10 тысяч рублей. Всего ожидается, что в Россию прибудут от 500 до 700 тысяч жителей Донбасса.