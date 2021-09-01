У начальника отдела ГИБДД нашли драгоценности и оружие при обыске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Миллеровскому району Ростовской области. Начальник отдела и двое его подчинённых были задержаны, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Их подозревают в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к этому преступлению.

По версии следствия, в 2020-2021 годах подозреваемые, превысив свои должностные полномочия, не составили материалы об административных правонарушениях, в результате чего не были привлечены к административной ответственности четыре лица, два из которых за правонарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, — указано в сообщении пресс-службы.

Одним из подозреваемых стал начальник отдела Александр Чмыхалов. Во время обыска у него дома нашли драгоценности и оружие.

Ранее стало известно, что начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова арестовали на два месяца по делу о взятках на 19 млн рублей. С ним были задержаны 35 сотрудников ГИБДД.