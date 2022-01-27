В приграничной зоне Ростовской области задержали трёх журналистов

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали около официальной государственной границы с Украиной в районе села Куйбышево трёх журналистов российских средств массовой информации. Как сообщили ТАСС, у них не было специальных пропусков. Им грозит административная ответственность.

В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне», — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, двое нарушителей являлись сотрудниками издания «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и интернет-издания Znak.com.

В самом издании заявили, что журналисты границу с Украиной не пересекали , они работали на территории России. Никаких специальных обозначений о том, что они заходят в зону, где можно работать только по пропускам, не было.

Ранее в Ростовской области задержали исполнителя планируемой главарём украинской неонацистской организации насильственной акции, направленной против журналиста, сообщили в ФСБ РФ. У него дома были обнаружены компоненты самодельных бомб и агитационные материалы этой организации.