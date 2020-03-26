Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники инфекционного отделения ЦКБ Каменска-Шахтинского в Ростовской области пригрозили уволиться из-за неподготовленности медучреждения к пандемии коронавируса.

По словам медиков, их не обеспечили никакими защитными средствами, в том числе масками, хотя в больницу уже поступили пациенты с подозрением на коронавирус. Кроме того, врачи выразили недовольство низкой оплатой ночных дежурств.

В администрации города телеканалу «360» рассказали, что ситуация уже улажена. Заместитель мэра Александр Срыбный заявил, что медиков снабдили защитными средствами на первое время.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи скорой помощи во Владимире отказались выходить на работу к пациентам с симптомами ОРВИ без спецодежды. Они пояснили, что обычные хирургические костюмы не обеспечивают защиту в достаточной мере.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.

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