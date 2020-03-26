https://static.news.ru/photo/e46d3d5e-6f4d-11ea-a839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники инфекционного отделения ЦКБ Каменска-Шахтинского в Ростовской области пригрозили уволиться из-за неподготовленности медучреждения к пандемии коронавируса.

По словам медиков, их не обеспечили никакими защитными средствами, в том числе масками, хотя в больницу уже поступили пациенты с подозрением на коронавирус. Кроме того, врачи выразили недовольство низкой оплатой ночных дежурств.

В администрации города телеканалу «360» рассказали , что ситуация уже улажена. Заместитель мэра Александр Срыбный заявил, что медиков снабдили защитными средствами на первое время.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи скорой помощи во Владимире отказались выходить на работу к пациентам с симптомами ОРВИ без спецодежды. Они пояснили, что обычные хирургические костюмы не обеспечивают защиту в достаточной мере.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.