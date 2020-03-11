https://static.news.ru/photo/b1565c8c-6360-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число россиян с подозрением на коронавирус резко выросло в Ростовской области. Под наблюдением медиков находятся 198 человек.

Как сообщает издание privet-rostov.ru, с подозрением на вирус были госпитализированы жители Азова, Азовского, Зерноградского, Кагальницкого районов. По данным Роспотребнадзора, только в Азове под карантином оказались сразу 16 жителей. Все пациенты недавно посещали КНР, Италию, Иран и Корею. При этом, как отметили в ведомстве, они посещали города с высоким процентом заболеваемости, но непосредственного контакта с инфицированными не имели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Таиланде. С начала вспышки лечение в таиландских медучреждениях прошли и проходят 59 заразившихся. 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека остаются под присмотром врачей.