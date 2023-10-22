В Ростовской епархии оценили слова митрополита о «четках по мордасам» В Ростовской епархии назвали шуткой совет митрополита бить «четками по мордасам»

Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Слова митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия о древнем методе борьбы с унынием при помощи «четок по мордасам» являлись шуткой, заявил изданию «Подъем» пресс-секретарь главы Донской епархии Игорь Петровский. Представитель епархии утверждает, что эту «чушь высосали из пальца» местные паблики.

Чего вы ведетесь на эту ерунду местных провинциальных дурачков? Вы могли себе представить, что митрополит четками по мордасам кого-то бьет и называет это духовным способом? Я понимаю, в Средние века дурачки плетьми били себя по спине, но это просто фигура речи, обыкновенная шутка, — заверил Петровский.

Митрополит Меркурий ранее дал советы, как справиться с депрессией. По его словам, кому-то достаточно сказать, что он жив и может все исправить, другим же следует объяснить, что нужно перестать думать только о себе и позаботиться о людях рядом, а кого-то можно отправить колоть дрова, если тот бездельничает. В некоторых случаях, как рассказывал митрополит, старцы «брали четки — и по мордасам».

Ранее митрополит Тихон, возглавлявший Псковскую митрополию с мая 2018 года, сравнил свое назначение на Симферопольскую и Крымскую кафедру с отправкой на Колыму. Такое заявление он сделал во время прощального обращения к братии и прихожанам, запись которого появилась в соцсетях. По его словам, для Византии и Древней Греции полуостров был местом ссылки. Священнослужитель добавил, что Крым — хорошее место, однако Псково-Печерский монастырь навсегда останется в его сердце самым прекрасным и любимым местом.