В Ростове возбудили дело после смерти заражённых COVID-19 пациентов

https://static.news.ru/photo/3d7626fe-1abb-11eb-bd84-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после смерти пациентов госпиталя для заражённых коронавирусом, действующего на базе горбольницы № 20 на территории Ростова-на-Дону. Фигурантам дела будут инкриминировать деяния в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

После возбуждения дела силовики начали проводить обыски в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения и региональном Минздраве. Кроме того, обыски начались по месту жительства экс-главы управления здравоохранения Надежды Левицкой.

По факту смерти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, — цитирует ТАСС сообщение от источника.

В больнице умерли 13 пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. В связи с инцидентом в медучреждении проводятся проверки.

Как ранее передавал NEWS.ru, на фоне скандала из-за гибели нескольких пациентов в Ростове-на-Дону глава регионального Минздрава Татьяна Быковская приняла решение об уходе с должности.