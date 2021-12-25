ОМОН и Росгвардия разогнали гей-вечеринку в Ростове

ОМОН и Росгвардия разогнали гей-вечеринку в центре города Ростов-на-Дону. Организаторов вечеринки заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей и несоблюдении антиковидных ограничений. На мероприятии собралось около 200 человек, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Правоохранители узнали о встрече лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из социальных сетей, куда приглашали всех желающих, набралось около 200 человек. Все гости заведения будут проверяться на употребление запрещённых веществ, а действия организаторов расценят с точки зрения вовлечения несовершеннолетних в нетрадиционные сексуальные отношения, — сообщает телеканал.

Ранее, в ноябре 2021 года Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей в соответствии с ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Поводом послужило появление на церемонии вручения традиционной музыкальной премии МУЗ-ТВ поп-певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые вели себя как влюблённая пара. Журналисты назвали этот выход на красную дорожку гей-свадьбой.

Продюсер телеканала Андрей Разыграев был оштрафован на 100 тысяч рублей. Позже он уволился с телеканала, однако заявил, что это не связано со штрафами.