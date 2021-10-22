В Ростове-на-Дону инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки

В Ростове-на-Дону инспектор ДПС ударил водителя по лицу и обозвал щенком. Полицейского вывела из себя видеосъёмка, которую осуществлял автовладелец во время составления на него протокола за мелкое нарушение. В региональном главке МВД пообещали разобраться в ситуации. Об этом сообщает издание «Подъём».

По видеоматериалам, размещённым в соцетях, будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Всё произошло после того, как сотрудники ГИБДД остановили машину из-за тонировки. Во время составления протокола о правонарушении водитель включил камеру на телефоне. Он заснял номер автомобиля автоинспекторов, а потом поинтересовался у них, будут ли они замерять светопропускаемость стёкол. Вместо ответа один из правоохранителей вышел из автомобиля и ударил мужчину по лицу, а затем обозвал щенком.

Ранее инспекторы ГИБДД перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать при беседе с ними. В числе прочих туда вошли просьбы предъявить документы и объяснить причину остановки.