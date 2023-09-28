В Ростехе заявили о восстановлении системы бронирования «Аэрофлота» Ростех: система

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Сервисы системы бронирования «Леонардо», подвергшиеся 28 сентября DDOS-атаке из-за рубежа, восстановили свою работоспособность, заявили NEWS.ru в пресс-службе Ростеха. Ранее авиакомпании группы «Аэрофлот» сообщили о сложностях с регистрацией из-за сбоя.

Систему подняли, сервисы восстановили работоспособность, — сообщили в Ростехе.

О массированной DDOS-атака из-за рубежа на систему «Леонардо» ранее Ростех сообщил в своем Telegram-канале. Авиакомпании группы «Аэрофлот» также заявляли о затруднении регистрации в аэропортах маршрутной сети компании.

В начале сентября DDoS-атаки на серверы по доставке сообщений стали причиной задержек поступления СМС участникам онлайн-голосования на выборах в Москве. Однако на ход голосования это не повлияло.

Перед этим в течение июня хакеры совершили атак на российские компании делая фишинговые рассылки под видом отправки документов о призыве на военную службу.

В теме полученных писем значились фразы: «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов в военкомат» и прочие. Внутри находился архив с фейковыми документами и вредоносным файлом. Он устанавливал на компьютер троян DCRat и открывал злоумышленникам доступ к зараженному устройству.