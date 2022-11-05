«Ростех» и глава госкорпорации Сергей Чемезов не имеют отношения к суперъяхте, о конфискации которой в Испании сообщило агентство Bloomberg, заявил представитель госкорпорации в интервью РБК. Он назвал историю с яхтой «выдумкой пиарщиков», которые намерены дискредитировать Россию и руководство оборонной компании.

Повторим еще раз: ни «Ростех», ни Чемезов не имеют отношения к этому судну. История с яхтой — выдумка западных пиарщиков, у которых одна цель — дискредитировать Россию и руководство крупнейшей оборонной компании страны, — говорится в сообщении.