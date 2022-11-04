В Ростехе назвали причину заявления против Караулова Ростех обвиняет Караулова в клевете и нанесении вреда репутации Чемезова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Андрей Караулов

Обращение Ростеха в правоохранительные органы с заявлением в отношении журналиста Андрея Караулова связано с публикациями на его канале. Они имеют признаки клеветы и вредят репутации главе госкорпорации Сергею Чемезову, пояснили в Ростехе ТАСС.

Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации «Ростех», а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы. В связи с этим было принято решение обратиться с следственные органы, — отметили в госкорпорации.

В Ростехе добавили, что в последнее время количество публикаций с непроверенной информацией на канале журналиста «кратно увеличилось».

Накануне Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск в связи с заявлением Чемезова. При этом журналист отметил, что подробностей дела не знает, но пообещал во всем разобраться по возвращении из Дубая, где находится на лечении.

Позднее Караулов добавил, что находится в статусе свидетеля. Обвинения в свой адрес журналист отверг, подчеркнув, что он «слишком опытный человек, чтобы клеветать на Чемезова».