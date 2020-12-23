В Росстате заявили о росте цен на яйца и овощи

https://static.news.ru/photo/814aa672-454d-11eb-a6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение стоимости куриных яиц и овощей в России продолжилось с 15 по 21 декабря. Как сообщает Росстат, темп роста цен на яйца и огурцы замедлился немного по сравнению с предыдущей неделей, но помидоры, напротив, стали стремительно дорожать.

Куриные яйца подорожали сильнее всего среди всех продовольственных товаров — на 3,2%. В предыдущую неделю, с 8 по 14 декабря, цены на яйца выросли на 4%.

В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1–1,9%, в 34 субъектах — на 2,3–4,4%, в 25 субъектах — на 4,5–10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах — республиках Мордовия и Хакасия — снизились на 0,7% и 0,4%, — приводит ТАСС выдержку из сообщения Росстата.

Картофель на отчётной неделе подорожал на 2,3% (с 8 по 14 декабря — на 2,5%), морковь — на 1,8% (против 1,3% неделей ранее), яблоки подорожали на 1,1% (на предыдущей неделе — на 1%).

Как сообщал NEWS.ru, цены на подсолнечное масло и сахар в России снизились на 1% и на 3,2% соответственно после заключения соглашений между поставщиками и торговыми сетями. Данные ведомства показывают, что стоимость подсолнечного масла снизилась впервые за 19 недель непрерывного роста, сахар дорожал на протяжении 25 недель.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.