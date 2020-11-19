В Росстате сообщили о курьёзе после переписи населения в 2010 году

https://static.news.ru/photo/5f46006a-2a65-11eb-9cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Всероссийская перепись населения 2010 года продемонстрировала, что женщин, считающих себя в браке, оказалось больше, нежели мужчин, назвавших себя женатыми, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живёт с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: «Да, конечно, я в браке». А у мужчины спрашивают — он говорит: «Нет, у меня нет штампа в паспорте», — рассказал Смелов, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в 2021 году подобная тенденция может сохраниться.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на апрель 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах, которая началась в октябре, завершится в июне 2021 года. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Он отметил, что ведомство широко использует цифровые технологии, которые позволяют существенно ускорить сбор и обработку информации.