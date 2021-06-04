 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Росстате оценили выросший уровень смертности

20:00, 04 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Население России с начала года сократилось на 304,5 тысячи человек, что вдвое выше прошлогоднего показателя за то же время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Число умерших в первом квартале 2021 года выросло на 123,8 тысячи в годовом выражении и составило 583,8 тысячи человек, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Уровень смертности вырос с 12,6 случая на 1000 человек в первом квартале 2020 года и до 16,2 случая в первом квартале этого года, сообщает агентство.

По данным ведомства, естественная убыль населения за указанный период составила 246,8 тысячи человек, в первом квартале прошлого года — 121,7 тысячи. С начала года численность населения России сократилась на 192,2 тысячи человек, или 0,13%.

За первые три месяца 2020 года численность россиян уменьшилась на 78,1 тысячи человек, или 0,05%. При этом миграционный прирост на 22,1% компенсировал естественную убыль населения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите детей, семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью NEWS.ru сравнил демографическую ситуацию в России со странами, ведущими боевые действия.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео