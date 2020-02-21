https://static.news.ru/photo/1c07f762-5497-11ea-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Росстата рассказали о главных целях жизни российского мужчины. Оказалось, что больше всего представители сильного пола в РФ хотят много работать, воспитывать детей и жить в зарегистрированном браке. Данные сведения в пятницу, 21 февраля, в разговоре с журналистами огласили представители медиаофиса Всероссийской переписи населения 2020.

Также в числе целей жизни мужчины в России эксперты назвали получение высокой зарплаты. Однако главными задачами для большинства остаются материальное благополучие семьи и дети. Также граждане хотят иметь собственное жильё.

Большая часть мужчин готовы много работать, чтобы обеспечивать семью. Средний возраст вступления в брак — 27 лет. Более половины мужчин (58,6%) считают регистрацию отношений обязательным условием счастливой жизни. Не видят смысла в браке лишь 10% опрошенных.

Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности, — приводит ТАСС сообщение медиаофиса.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть россиян считает себя добрыми людьми. Утвердительно (с разной степенью уверенности) на соответствующий вопрос ответили 76% респондентов.