В Россию запретили поставлять американский инсулин «Ъ»: компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в РФ

Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат «Хумалог» (инсулин лизпро), пишет «Коммерсант». В ответе компании на письма пациентского сообщества говорится, что в настоящее время распродаются остатки препарата, новых поставок не будет. При этом в Роспотребнадзоре успокоили, что нехватки препарата не ожидается.

По состоянию на 10 июня 2024 года в гражданском обороте находится более миллиона упаковок препаратов с МНН «инсулин лизпро» отечественного и зарубежного производства, что соответствует годовой потребности в данном лекарстве. Кроме того, в 2024 году еще один российский производитель — АО «Фармсинтез-Норд» — начал производство такого инсулина. Таким образом, потребность пациентов в этом препарате будет полностью обеспечена, — заметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минздрав России рассмотрит вопрос включения препарата для лечения болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Глава министерства Михаил Мурашко пояснил, что это необходимо для контроля за ценообразованием лекарства.

Выступая на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, глава Минздрава РФ отмечал, что российская система здравоохранения активно финансирует разработки по оказанию высокотехнологичного и дорогостоящего лечения. Он добавил, что министерство заинтересовано в снижении стоимости и повышении доступности наиболее современных методов лечения и соответствующей продукции для россиян.