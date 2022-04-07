В Россию за сутки прибыли почти 20 тысяч беженцев из Донбасса и Украины

В последнее время возрос поток беженцев, прибывающих в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик и Украины. За минувшие сутки их число составило почти 20 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В течение суток границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли более 19,1 тысяч человек, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общее количество беженцев составляет 653 тысяч человек. Из них свыше 127 тысяч — дети. Большинство беженцев — граждане ДНР и ЛНР, их около 371 тысячи человек. Граждан России среди беженцев свыше 186 тысяч, украинцев — более 95 тысяч.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минтруд разобраться с выплатами для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, люди не могут в полном объёме получить деньги из-за мошеннических уловок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что с конца февраля жители региона собрали около 800 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Ежедневно волонтёры собирают порядка 20 тонн груза, куда входят одежда и обувь, продовольствие, детское питание, техника.