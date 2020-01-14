https://static.news.ru/photo/42b67d72-36c7-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию вернулся тринадцатый фигурант из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Титова, речь идёт о бывшем руководителе компании «Инвестгруппа Сахалин» и дачного некоммерческого товарищества «Жемчужное» в Южно-Сахалинске Алексее Латыпове.

Бизнесмену инкриминировалось хищение земельных участков на сумму более 128 млн рублей. 30 декабря стало известно, что в отношении Латыпова было прекращено уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления. За ним было признано право на реабилитацию, а также право на предъявление гражданского иска.

По словам Титова, в конце января ожидается возвращение ещё одного участника списка, его имя пока не называется.

«Список Титова» был составлен в феврале 2018 года после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, против которых возбуждены уголовные дела. В настоящее время в список вошло более 50 имён, писал NEWS.ru.