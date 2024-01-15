В Россию вернули кошку Кали, украденную сектантами ради «спасения» мира

Фото: Социальные сети

В Россию вернулась кошка по кличке Кали, которую сектанты выкрали у хозяйки и хотели вывезти на индонезийский остров Бали для проведения обрядов по спасению мира от ядерного апокалипсиса, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию от владелицы животного Дарьяны Можаевой. По словам женщины, кошка находилась в Ереване. Члены секты верили, что именно Кали предназначена для спасения мира от ядерного взрыва, который должен произойти 15 января.

Можаева рассказала, что питомца похитила ее подруга и член секты Олеся Борисюк, однако она не смогла вывезти кошку на Бали. После того, как история была освещена в СМИ, с хозяйкой кошки Кали связалась еще одна жертва секты. Она рассказала о местонахождении кошки и помогла Можаевой вернуть ее обратно в Москву. Как сообщила владелица животного, оно спокойно перенесло все перелеты, здоровье Кали вне опасности.

Хозяйка кошки уточнила, что похищение совершила ее подруга, которая присматривала за животным, но попала под влияние сектантов. Питомца украли 31 декабря. При этом, по словам Можаевой, перед похищением и возведением в «культ спасителя мира» Кали добавляли в корм галлюциногенные вещества.

Ранее стало известно о смерти кота Виктора, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса. Как сообщил в соцсети владелец животного Михаил Галин, питомец прожил достойную жизнь.