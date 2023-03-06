В Россию не пропустили грузовик с 17 тоннами насвая

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На территорию России не пропустили грузовик, забитый 17 тоннами насвая, пишет Telegram-канал Baza. По имеющимся данным, фуру остановили в районе пункта пропуска «Бугристое». В документах было указано, что грузовая машина 500 мешков древесной золы и табачного сырья. Однако, отмечает канал, опытные пограничники опознали насвай.

Получатель груза заявил, что заказывал удобрения для растений, но экспертиза подтвердила подозрения таможенников — в фуре находилось 17 тонн насвая. Его неофициально можно продать за 25 миллионов рублей, — сообщает Baza.

На границе было выявлено, что перевозимый товар не соответствует заявленному грузу. Из-за этого фуру развернули, она покинула территорию РФ.

Ранее сотрудники ГУ МВД по Иркутской области вместе с коллегами из города Зимы вломились в подпольную нарколабораторию в сибирском поселке Новолетники. В кустарно оборудованном цеху было найдено более 140 кг синтетических наркотиков, что составляет примерно 425 тысяч разовых доз, а также прекурсоры, около 600 емкостей и защитные костюмы.

Преступники оборудовали лабораторию таким образом, что попасть в нее можно только через подвал частного дома, откуда нужно пройти несколько метров вдоль подземного перехода.