В Россию может быть занесён новый штамм коронавируса из Европы

https://static.news.ru/photo/b6dddba6-1d20-11eb-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Новый штамм коронавируса 20A.EU1, который в настоящее время распространяется по Европе, может появиться и в России. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили что пока 20А.ЕU1 в РФ не выявлен. Однако, учитывая передвижение населения через границы и естественные процессы вытеснения одних вариантов вируса другими, «данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации».

В Роспотребнадзоре также отметили, что научного подтверждения большей опасности нового штамма коронавируса для здоровья нет, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, новый штамм был обнаружен в Испании в июне. Он быстро распространился по территории Европы и сейчас на его долю приходится 40% всех случаев коронавируса в Швейцарии, 60% — в Шотландии и свыше восьми из десяти случаев в Великобритании. Вирус зафиксирован также в Латвии, Норвегии и Франции. Специалисты пока не могут сказать, связано широкое распространение вируса с особой мутацией или нет.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно.

По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.