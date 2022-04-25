В Россию из Донбасса и с Украины прибыли около миллиона человек

Число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к миллиону человек, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его данным, среди прибывших насчитывается почти 268 тысяч граждан России, 540 тысяч граждан ДНР и ЛНР и 166 тысяч граждан других стран.

По данным на утро понедельника, в Россию с Украины и из Донбасса прибыло более 974 тысяч человек, включая 178 тысяч детей, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в 490 пунктах временного размещения в 48 регионах РФ находятся свыше 33 тысяч человек, включая 11 тысяч детей. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей от России получили более 117 тысяч человек. Медицинская помощь оказана 29 тысячам граждан, коронавирус выявлен почти у четырёх тысяч человек. Одновременно на Украину и в Донбасс перевезено 12,4 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Ранее врио главы представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси заявил, что беженцам из Донбасса на территории России оказывается помощь высшего уровня, включая психологическую и материально-финансовую поддержку. По данным МВД, свыше 1200 жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины получили временное убежище в России в период с 18 февраля по 16 марта. Наибольшее количество людей разместились в Пензенской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской областях, а также в Крыму.