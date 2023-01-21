В Россию доставили пассажиров Astoria Grande после инцидента в Турции

Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пресс-служба круизной компании Miray Cruises сообщила ТАСС, что все пассажиры лайнера Astoria Grande доставлены в Россию на самолетах после задержки судна в порту Турции из-за сильного шторма. Отмечается, что российские туристы были доставлены организованными рейсами из Стамбула. В компании отметили, что компенсируют все расходы тем пассажирам, которые решили вернуться альтернативными маршрутами.

Пассажиры лайнера Astoria Grande благополучно доставлены в Сочи специально организованными бортами из Стамбула. Решение отправить туристов авиасообщением было принято в связи с существенной задержкой выхода лайнера из порта Амасра после небольшого инцидента в рамках швартовочных операций в условиях шторма, — рассказали в Miray Cruises.

Из-за шторма во время швартовки турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами на борту совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра. Капитан корабля принял решение отложить швартовку до улучшения погоды.

Ранее сообщалось, что на острове Бали в Индонезии автомобиль с тремя российскими туристами упал в 25-метровый овраг. На дороге с уклоном водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов. Люди выжили и были доставлены в больницу с легкими травмами.