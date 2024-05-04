В Россию доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима Губернатор Кондратьев: частица Благодатного огня прибыла на Кубань из Иерусалима

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Россию, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, лампадки с ним отправят во все храмы и церкви в регионе.

Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений, — говорится в сообщении.

Ранее делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня. После этого миссия направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить пламя в Россию. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году православные христиане встречают Пасху 5 мая.

До этого появились кадры схождения Благодатного огня. Трансляцию церемонии вели федеральные российские каналы. Первые мгновения святыня не обжигает кожу, на кадрах видно, как люди «умываются» огнем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящим праздником Воскресения Христова. По словам предстоятеля РПЦ, этот день является краеугольным камнем православной веры, так как воскрешение Спасителя превращает «смерть в бессмертие».