В российском регионе во время изоляции устроили опен-эйр

В Орловской области, на территории одного из парков отдыха прошла вечеринка под открытым небом, сообщает в Telegram-канале RT.
Отмечается, что вечеринка состоялась недалеко от парка отдыха «Горки» и её посетили несколько сотен человек. При этом режим самоизоляции в российском регионе продлен до 30 июня.
Согласно постановлению, в период действия режима самоизоляции все массовые мероприятия запрещены.
Как писал NEWS.ru, рок-фестиваль «Нашествие», проходящий каждое лето в селе Большое Завидово в Тверской области, не состоится из-за коронавирусных ограничений. Рок-фестиваль должен было пройти с 24 по 26 июля.
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