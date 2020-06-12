В российском регионе во время изоляции устроили опен-эйр

https://static.news.ru/photo/ea1d2a34-adaf-11ea-8189-fa163e074e61_660.jpg Фото: .imago-images.de/Global Look Press

В Орловской области, на территории одного из парков отдыха прошла вечеринка под открытым небом, сообщает в Telegram-канале RT.

Отмечается, что вечеринка состоялась недалеко от парка отдыха «Горки» и её посетили несколько сотен человек. При этом режим самоизоляции в российском регионе продлен до 30 июня.

Согласно постановлению, в период действия режима самоизоляции все массовые мероприятия запрещены.

Как писал NEWS.ru, рок-фестиваль «Нашествие», проходящий каждое лето в селе Большое Завидово в Тверской области, не состоится из-за коронавирусных ограничений. Рок-фестиваль должен было пройти с 24 по 26 июля.