В российском регионе проснулись жуткие существа Regions: в Подмосковье замечены снежные блохи

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

У жителей Московской области вызвало тревогу скопление снежных блох на талом снегу, сообщает портал Regions.ru. Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, это членистоногое из класса ногохвосток не опасно для человека. Как только температура воздуха превысит 12 градусов тепла, они погибнут.

Жителям нашего региона не стоит переживать на этот счет, ведь появление ногохвосток никак не указывает на экологические проблемы территории, да и сами они никому навредить не могут, — заявил он.

Врач-отоларинголог Дарья Харина ранее рассказала, что заползшее в ухо насекомое не может проникнуть в мозг. Тем не менее, по ее словам, ситуация может быть опасной, так как насекомое в ухе способно спровоцировать воспаление и стать причиной диффузного отита. Если в слуховой проход заполз клещ, то велика вероятность, что он присосется к стенке прохода или к барабанной перепонке, а это чревато энцефалитом или боррелиозом.

Ранее врач-паразитолог Александр Лукашев рассказал, что гельминт эхинококк, проникший в мозг 12-летнего ребенка из Челябинска и едва не вызвавший паралич и смерть, изначально мог попасть в организм мальчика в результате контакта с животным. По словам специалиста, личинки червя из кишечника через кровь попали в мозг.