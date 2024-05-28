В российском регионе нашли кости древнего водного ящера Археологический центр: в Самарской области найдены кости древнего ихтиозавра

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Скелет древнего водного ящера ихтиозавра обнаружили в Большечерниговском районе Самарской области, сообщила пресс-служба регионального археологического центра. По словам специалистов, кости находились под тонким слоем земли многие миллионы лет.

Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, что нам даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр — между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков, — говорится в сообщении.

Ценный экземпляр нашел местный тракторист-машинист. В этот район сразу же выдвинулась экспедиционная группа с целью изучения скелета ихтиозавра. Сотрудники центра назвали находку уникальной.

Ранее в Великобритании при раскопках на месте деревни бронзового века, известной как ферма Маст, обнаружили деревянную ложку в миске с недоеденной кашей. Древнее поселение в Восточной Англии сгорело 2850 лет назад, именно столько может составлять возраст находки. Там же археологи раскопали другие артефакты, в том числе деревянные ведра и керамику.

До этого в Иране группа исследователей обнаружила в провинции Керман флакон с декоративной отделкой, в котором была краска. Ученые пришли к выводу, что такое средство применялось в качестве помады в первой половине II тысячелетия до нашей эры.