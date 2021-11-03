Все работники скорой в ЕАО уволились из-за отказа прививаться

В городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) весь коллектив скорой помощи уволился, отказавшись вакцинироваться от коронавируса. Медики утверждают, что обладают иммунитетом к инфекции и прививки им не нужны, передаёт РИА Новости.

Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, — сказал агентству один из медиков.

Он пояснил, что все сотрудники скорой подрабатывают в ковидном госпитале и постоянно находятся в контакте с пациентами. В связи с этим у них давно выработался иммунитет к коронавирусу.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил намерение медиков уволиться. По его словам, они будут работать до 15 ноября. Он также заверил, что жители города без оперативной помощи не останутся, поскольку бригады скорой есть в соседних населённых пунктах, а также развёрнуты бригады неотложной помощи при лечебных учреждениях. В Минздраве ЕАО ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор будет выявлять медработников, выступающих против вакцинации и распространяющих ложную информацию о её вреде. В ведомстве предупредили, что подобные деяния могут подпадать под уголовные статьи о публичном распространении заведомо ложной информации (207.1 и 207.2 УК РФ). В случае если вследствие этого наступила смерть по неосторожности, наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.