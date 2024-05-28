В российском городе сбежавшего банкира заочно приговорили к восьми годам В Тюмени сбежавшему банкиру заочно дали восемь лет за хищение 561 млн рублей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Калининский районный суд Тюмени заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка, который похитил свыше 561 млн рублей и сбежал, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Тюменской области. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

В суде установлено, что подсудимый в 2018 году создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошли специально назначенная им на должность заместитель правления банка и еще трое мужчин. Соучастники похитили из кассы банка более 561 млн рублей. После совершения кражи и раздела похищенного организатор скрылся, — сказано в сообщении.

Отмечается, что банкир признан виновным по статье о краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Поскольку подсудимый находится в международном розыске, уголовное дело было рассмотрено без его присутствия.

В прокуратуре добавили, что суд также удовлетворил иск представителя банка о взыскании с осужденного похищенных средств. Также отмечается, что трое участников хищения были осуждены в 2019 году, еще одна — в прошлом году.

Ранее прокуратура Ульяновской области сообщала, что в Ульяновске задержали депутата, который под видом активиста «отмазывал» предприятия общепита от проблем с законом. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.