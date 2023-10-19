В Райффайзенбанке введут ограничения для внесения рублей в кассах В Райффайзенбанке станет недоступно внесение рублей на валютные счета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Райффайзенбанке с 23 октября станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах с одновременной конвертацией, сообщает пресс-служба банка в своем Telegram-канале. Причиной отмены услуги называют ее непопулярность среди клиентов. При этом россияне смогут вносить рубли на рублевые счета.

С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах банка с одновременной конвертацией. Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов, — говорится в сообщении.

Ранее Банк России дал разрешение кредитным организациям продавать гражданам наличные доллары и евро без ограничений. Ограничения действовали с 9 апреля 2022 года, однако были сняты на фоне ослабления рубля и роста продаж валюты населением.

При этом Центробанк продлил на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие иностранной валюты в России. В пресс-релизе отмечается, что иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях.

До этого ЦБ также продлевал ограничение на снятие наличной валюты на полгода — до 9 сентября 2023 года. Тогда регулятор объяснил свое решение западными санкциями, в рамках которых США и Евросоюз запретили поставлять в Россию доллары и евро.